A Partanna un altro “miracolo” riguardante i servizi

PARTANNA – Stamattina (5 giugno), fatto che a Partanna non si verifica da chissà quanto tempo, è stata messa in funzione la spazzatrice stradale, un veicolo progettato per rimuovere, con un sistema di spazzole rotanti, sporco, polvere, foglie e detriti dai marciapiedi e dalla carreggiata. Molti si sono chiesti come mai. Forse perché il 5 giugno è la giornata mondiale dell’ambiente e l’amministrazione se n’è ricordata o forse perché oggi si avvia in via Regina Elena la realizzazione dei quadri infiorati visitabili a partire da domani quando avrà inizio la 4^ Infiorata di Partanna che è di forte richiamo per tutto il territorio ed oltre. La sostanza è che l’espressione “i carni arrizzanu” detta o pensata da alcuni (quando stamattina la spazzatrice faceva il suo lavoro) non sembra del tutto inadatta.