Un “campus” natalizio per i più piccoli poi cunti, libri e musica al nuovo SEGESTA LAB

SEGESTA – Natale in un parco archeologico? Si può, soprattutto se i piccoli visitatori saranno accolti da libri, laboratori, fiabe e attività costruite per loro. E pensando soprattutto alle famiglie del territorio, ecco anche un Concerto di Natale proprio nel Tempio dorico, nella prima domenica di gennaio a ingresso gratuito.

Segesta quindi è ormai in pieno mood natalizio: non solo il nuovissimo store è addobbato a tema (un regalo all’ultimo minuto? può essere un’idea proporre un libro d’arte o un oggetto artigianale; o anche la SegestaCard, un anno di Parco a 360 gradi, per le famiglie), ma anche il neonato SegestaLAB è pronto ad accogliere i più piccoli con tante attività: la prima sarà proprio questo weekend, venerdì e poi anche lunedì (27 e 30 dicembre, dalle 8.30 alle 13), un campus mattutino a tema Natale, alla scoperta del territorio e del sito archeologico. Un luogo sicuro in cui i più piccoli possono giocare e divertirsi, magari mentre i genitori lavorano.

Il calendario di appuntamenti, letture teatralizzate, fiabe animate durerà fino alla Befana. La rassegna letteraria (a ingresso gratuito) si intitola Cunti, miti e storie a Segesta e intreccia racconti popolari, mitologia e identità siciliana, sarà condotta da Ornella Fulco, giornalista e promotrice culturale siciliana, tra le collaboratrici del progetto Terrazza d’Autore. Il prossimo appuntamento è con Dario Muratore, sabato (28 dicembre) alle 17, per veder rinascere Shuma Tragliabissi, favola ambientata nel Mediterraneo, che affronta il difficile tema delle migrazioni e della speranza attraverso gli occhi di un giovane protagonista.

Un salto e si va al weekend della Befana: sabato 4 gennaio, sempre alle 17, il cunto di Gaspare Balsamo un viaggio emozionante tra miti, passioni e storie della Sicilia; “Sotto il segno del cunto” è un vero esempio di recupero della tradizione orale. Domenica tocca alla giornalista e scrittrice Alessia Franco e al suo “Carota sulla Luna”, racconto che segue la piccola Carota e la zia Agata in un viaggio senza tempo.

Il 5 gennaio cadrà la prima domenica del mese, e quindi anche il Parco archeologico di Segesta sarà a ingresso gratuito: i visitatori saranno accolti alle 10 nel Tempio dorico dai più bei canti di Natale – White Christmas, Happy Xmas, All i whant for Christmas is you, Jingle Bells, Stille Nacht e Feliz Navidad, tra gli altri – proposti dall’Associazione culturale musicale Calatafimi Segesta. Il concerto fa parte del programma La magia del Natale, promosso dal Comune di Calatafimi-Segesta che per tutte le festività offre alla città laboratori, giochi, la casa di Babbo Natale, il presepe vivente e tanta musica.

Tutto su www.coopculture.it, si consiglia sempre la prenotazione.