Un “CANE GUIDA” diventerà “NUOVI OCCHI” per una persona non vedente grazie alla raccolta fondi dei Lions della Seconda Circoscrizione, Distretto 108 YB

CASTELVETRANO – Si è conclusa, il 25 maggio, la raccolta fondi “Due occhi per chi non vede” a favore del Servizio Cani Guida, promossa dai Lions della Seconda Circoscrizione, Distretto 108 YB.

La raccolta fondi ha raggiunto il suo obiettivo: assegnare un Cane guida a un non vedente del nostro territorio, attraverso la realizzazione di una lotteria, che ha reso protagonisti tutti i Clubs della circoscrizione.

Nell’arco di poco più di un mese, grazie all’impegno dei Clubs della circoscrizione, alla presenza del Past Governatore e Direttore del Centro Studi “Edoardo Grasso” dott. Vincenzo Leone, con il coordinamento del responsabile di area del service Cani Guida Lions, Nino Cervellione, del Presidente di circoscrizione Gaspare Buscemi, dei Presidenti di zona Livio Elia Maggio e Francesco Gandolfo, si è conclusa l’attività di service, con l’estrazione dei premi messi in palio per il sorteggio, presso Althea Palace Hotel di Castelvetrano.

“Il successo di questa iniziativa dimostra sempre di più che mentre noi addestriamo i nostri cuccioli a diventare Angeli a 4 zampe, loro addestrano i nostri cuori a essere sempre più altruisti e consapevoli dell’importanza di donare e di dedicarsi agli altri”, il commento di ringraziamento del Presidente Cav. Giovanni Fossati del Servizio Cani Guida dei Lions, “Ci auguriamo per il futuro di poter contare di nuovo sulla generosità di tanti Lions e di tanti che con i Lions possano fare squadra e permettere a persone meno fortunate di poter ritrovare l’autonomia perduta ed avere al fianco un fedele compagno di vita”.

I Lions della Seconda Circoscrizione ringraziano ed esprimono sincera gratitudine a coloro che hanno regalato i premi per il sorteggio: il Maestro scultore Giovanni Puntrello che ha donato una sua scultura, il Lion Emilio Lombardo una Bicicletta realizzata dalla sua azienda, l’agenzia di viaggi Citypass travel un set di valigie; il Lion Rosario Muscarà ha donato un’opera di pittura realizzata dalla moglie, la cara Paola Di Rosa, scomparsa da alcuni anni e l’Ottica Catalanotto un buono per l’acquisto di un paio di occhiali Ray ban.

I numeri dei biglietti estratti sono i seguenti: 1) 0257; 2) 0024; 3) 0356; 4) 0697; 5) 0376.

Siamo molto orgogliosi che grazie a questo poderoso impegno riusciremo a dare

“DUE OCCHI” a un non vedente, commentano i Lions.