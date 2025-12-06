CASTELVETRANO – E’ stata proprio una festa quella che hanno vissuto gli alunni dell’Istituto “Lombardo Radice Pappalardo” di Castelvetrano a partire dal mese di Ottobre e fino a Novembre nelle singole classi di Scuola Primaria e Secondaria. In particolare il 12 novembre nel Sistema delle Piazze a Castelvetrano, di fronte alla libreria Mondadori, gli alunni delle classi prime della scuola secondaria di 1°grado si sono ritrovati con libri alla mano e giochi: un modo diverso e divertente di approcciarsi ai libri e alla lettura, fuori dalle aule scolastiche, in uno dei luoghi più belli della città, che ha visto gli alunni dei due plessi “E. Medi” e “V. Pappalardo” colorare la piazza con cassette di legno decorate e trasformate in piccole librerie, contenenti i loro libri preferiti e far divenire la Chiesa del Purgatorio, per l’occasione un’aula lettura.