Un momento di successo significativo per la partannese Francesca Maria Scimonelli

PARTANNA – La scena musicale si arricchisce di una nuova promettente artista: Francesca Maria Scimonelli, nota al pubblico con lo pseudonimo di Venere. Originaria di Partanna, a poco più di un anno dall’avvio della sua carriera, Venere presenta al pubblico il suo primo singolo inedito, “Ti ricordi di me”. Il brano, profondamente radicato in esperienze personali e capace di toccare le corde emotive degli ascoltatori, sta già raccogliendo un notevole apprezzamento.

Per Venere, la musica trascende la semplice definizione di genere, configurandosi come un vero e proprio canale espressivo dell’anima, un modo per dare voce a sentimenti e preservare preziosi ricordi. Questa inclinazione trova la sua massima espressione in “Ti ricordi di me“, una composizione nata da un’esperienza intima e commovente: la difficile battaglia contro l’Alzheimer che ha coinvolto i suoi nonni. “Scrivere questa canzone è stato per me un modo per custodire le emozioni, anche quando sembrano sfuggire”, ha dichiarato l’artista. Il titolo stesso, “Ti ricordi di me“, evoca la fragilità della memoria e l’incrollabile forza dei legami che uniscono le persone, ponendo una domanda che riflette la paura dell’oblio e il desiderio di rimanere impressi nel cuore di chi amiamo.

Nella realizzazione di questo messaggio così personale, Venere ha optato per arrangiamenti che uniscono modernità e delicatezza, ponendo la sua voce e il testo al centro dell’attenzione. L’intento è quello di far arrivare il messaggio nella sua purezza, senza artifici, permettendo così all’ascoltatore di immedesimarsi nelle parole e nelle atmosfere create.

Nonostante la sua giovane carriera, Venere vanta già un percorso costellato di esibizioni significative. Lo scorso dicembre ha calcato il palco del prestigioso Satiro d’Oro di Mazara, mentre quest’anno ha partecipato al festival “Voci dal Mediterraneo”. Quest’ultima esperienza si è rivelata particolarmente fruttuosa, con un riscontro molto positivo sia per il suo brano inedito che per una cover, quest’ultima premiata con il riconoscimento per il Miglior Arrangiamento. Queste performance dal vivo hanno rappresentato tappe cruciali per la sua crescita artistica, alimentando ulteriormente la sua passione e la determinazione a perseguire il suo percorso musicale.

Il debutto discografico di “Ti ricordi di me“, avvenuto il 29 agosto, segna un traguardo importante per Venere. In un lasso di tempo molto breve, il brano ha superato le 1330 visualizzazioni su YouTube, un risultato che l’artista considera particolarmente prezioso, soprattutto considerando l’assenza di un pubblico già consolidato. Questo incoraggiante esordio le fornisce la spinta necessaria per continuare a creare e condividere la sua musica.

La visibilità di Venere è stata ulteriormente potenziata dalla sua partecipazione all’ultima serata del festival “Voci dal Mediterraneo”, un evento trasmesso il 30 agosto sui canali televisivi Canale Italia 71 e Sky 913, raggiungendo un pubblico televisivo stimato in alcune centinaia di migliaia spettatori.

Stefano Caruso