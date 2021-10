Un nuovo progetto museografico per il Parco archeologico di Selinunte

SELINUNTE – Nel 1969 due tra i più importanti esperti di museografia, applicata ai rispettivi campi di azione, come l’architetto paesaggista Pietro Porcinai e l’architetto Franco Minissi, furono invitati dall’archeologo Vincenzo Tusa, in quel periodo sovrintendente ai Beni culturali per la Sicilia occidentale, a ridisegnare i confini e la “lettura” del parco archeologico di Selinunte. Che ad inizio anni Settanta era in uno stato di completo degrado, vittima continua dei tombaroli, con una strada carrozzabile che lo attraversava e passava poco distante dal tempo E; tutto questo nonostante Selinunte fosse già indicata come l’area archeologica più grande d’Europa. Tusa promuove dunque il progetto museografico di Porcinai e Minissi, ma la realizzazione ha molti travagli come anche la sua messa in funzione. “L’ importanza storica resta comunque un punto di riferimento e dal nuovo concept portato avanti in questi ultimi mesi, nasce un progetto di restauro filologico e funzionale delle soluzioni museografiche più rappresentative, a partire dal Tridente, che racchiude le tre direttrici di percorso del Parco assolutamente inedite ancora oggi”, sottolinea il direttore del Parco archeologico di Selinunte Bernardo Agrò che ha fortemente voluto il percorso, le attività per il miglioramento dell’offerta museale, in confronto continuo col territorio. “Tutti i parchi archeologici siciliani stanno vivendo una rinascita. Stiamo lavorando ad una nuova concezione di visita, che coniughi i profondi significati storici e la conoscenza dei siti con un’esperienza emozionale – interviene l’assessore regionale ai Beni culturali e all’Identità siciliana, Alberto Samonà – . Anche il parco di Selinunte è coinvolto da questo e da altri importanti progetti, che puntano alla valorizzazione di un sito dalla storia unica, che vogliamo diventi punto di riferimento dell’offerta culturale del Mediterraneo”.

Il nuovo assetto è stato presentato durante la decima edizione di “Architects meet in Selinunte”, le giornate di confronto a cui sono accorsi un centinaio di architetti da tutta Italia e che si sono appena concluse a Selinunte.