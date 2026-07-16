Un partannese di 55 anni è il nuovo dirigente scolastico del polo liceale di Castelvetrano (Classico, Scientifico e Pedagogico)

CASTELVETRANO – Il prestigioso polo liceale di Castelvetrano (Classico, Scientifico e Pedagogico) dal primo settembre avrà un nuovo dirigente, il partannese Leonardo Mangiaracina, 55 anni, che prende il posto di Rosanna Conciauro affidato nell’anno scolastico scorso, come reggente, a Giulia Flavio, anche lei partannese, che aveva, appunto, sostituito la titolare. Mangiaracina arriva a questo prestigioso traguardo dopo un lungo e articolato percorso di lavoro. E’ stato, infatti, dirigente scolastico per 4 anni in provincia di Varese. Poi per 3 anni è stato dirigente al polo liceale di Sciacca (Classico e Artistico di Sciacca e Liceo Scientifico di Menfi). Ed ora dal prossimo anno scolastico sarà al polo liceale di Castelvetrano dove, si presume, dovrebbe restare fino alla pensione.