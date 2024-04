Associazione InformaGiovani: Un progetto di Erasmus+ per la formazione di giovani volontari e volontarie

PALERMO – Un progetto di Erasmus+ per la formazione di giovani volontari/e che vogliono essere maggiormente attivi/e nel mondo del volontariato e delle organizzazioni internazionali.

Associazione InformaGiovani offre la possibilità a due giovani volontari/e di età minima di 18 anni e con precedente esperienza di volontariato internazionale di prendere parte ad un progetto formativo che comprende alcune parti online ed una parte in presenza che si svolgerà ad agosto in Estonia. Il progetto è co-finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Erasmus+. SCADENZA PER LE ISCRIZIONI GIORNO 30 APRILE.

A chi è rivolto

Giovani volontari/e che abbiano partecipato negli anni precedenti a progetti del Corpo Europeo di Solidarietà o a campi internazionali di volontariato e che siano interessati/e ad accrescere le proprie competenze sul mondo delle organizzazioni di volontariato e a prendervi attivamente parte, anche organizzando in futuro progetti di volontariato nelle proprie comunità.

Requisiti:

residenza in Italia;

aver compiuto 18 anni alla data del 18 agosto ’24

conoscenza fluente dell’inglese

possibilità di prendere parte in modo attivo a tutte le fasi del progetto, sia online sia in presenza.

Supporto economico:

Ai/alle partecipanti vengono garantiti senza alcun costo:

vitto e alloggio, rimborso dei costi di viaggio in base alla distanza chilometrica fra la città di partenza e la città di Piirsalu in Estonia. Per i partecipanti italiani, il contributo varia fra 275 e 360 euro.

Costi a carico dei/lle partecipanti

Unico costo a carico dei/lle partecipanti dall’Italia è quello per la copertura assicurativa obbligatoria (30 Euro). Per coloro che sono già soci/e di InformaGiovani non è previsto alcun costo.