Un progetto pilota per il Marchio del Pescato nell’AMP “Isole Egadi”

EGADI – Un marchio collettivo che identifica il pescato nell’Area Marina Protetta “Isole Egadi” per coinvolgere l’intera filiera produttiva e valorizzare la pesca locale: questo l’obiettivo dell’azione pilota promossa dall’Area Marina Protetta Isole Egadi, in collaborazione con Blue Marine Foundation. L’idea del marchio nasce per promuovere il consumo delle specie provenienti dalla pesca locale, attenta alla […]