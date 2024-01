Un sistema di azioni e incontri partecipativi per co-progettare il futuro della città. Il primo evento il 16 gennaio

MAZARA DEL VALLO – È in programma martedì 16 gennaio 2024 alle 16.00 al Civic Center (Corso Vittorio Veneto, 201 – Mazara del Vallo), l’evento “Co-progettiamo il futuro: infrastrutture e reti per una Mazara inclusiva”.

Si tratta della prima tappa di un percorso di consultazione del partenariato economico-sociale e della cittadinanza avviato dal Comune di Mazara del Vallo, in qualità di destinatario delle risorse del “PN Metro Plus e città medie Sud 2021-2027”. L’obiettivo è quello di coinvolgere la comunità in azioni di co-programmazione su inclusione e innovazione sociale, volte al miglioramento della qualità della vita del territorio. All’incontro, che sarà aperto con i saluti istituzionali del Sindaco Salvatore Quinci, interverranno i referenti dei Servizi Sociali del Comune di Mazara del Vallo e gli esperti del team group Strategic Team of Planning.

Il PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, che concentra la sua azione su interventi di sviluppo urbano, include 39 città Medie del Sud, coinvolte nel ruolo di beneficiari a seguito di un percorso partecipativo e formativo, per progetti di innovazione sociale finalizzati alla rigenerazione di aree fragili. Fra gli obiettivi: incentivare l’inclusione attiva per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva e migliorare l’occupabilità; migliorare l’accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità e modernizzare i sistemi di protezione sociale; promuovere l’inclusione socioeconomica delle comunità emarginate; rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell’inclusione sociale e nell’innovazione sociale.

Per partecipare occorre dare conferma tramite tramite mail a: coprogettiamomazara@gmail.com; tel / whatsapp – 353 3590606