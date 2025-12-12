Un sito multistrato per raccontare la Scala dei Turchi. Sabato 13 dicembre la presentazione con visita guidata

REALMONTE – Sopra e sotto il mare, abbagliati dalla candida falesia o attenti ai danni all’ambiente. Non esiste un solo modo per “leggere” la Scala dei Turchi – la spiaggia italiana più popolare su Instagram – come non c’è un solo mezzo per proteggerla. Ma proprio pensando alla sua storia frastagliata, alle innumerevoli traversie e, non ultime, alle infinite possibilità di racconto del territorio, è stato sviluppato un progetto che ha come protagonista questa elegante “signora” a cui si deve rispetto. Dal benessere della Posidonia alle dune di sabbia, dalle formazioni a gradini alla storia del territorio, fino ai set cinematografici (“Malena” di Giuseppe Tornatore, “In guerra per amore” di Pif o il video “L’addio” dei ComaCose, senza contare gli innumerevoli spot pubblicitari); e ancora, i ritrovamenti della Villa Romana fino allo sfruttamento delle miniere di zolfo: ogni aspetto verrà srotolato e analizzato, con un linguaggio non accademico, con il supporto di foto, mappe interattive, narrazioni. Sabato prossimo (13 dicembre) sarà lanciato il sito “Eco-culture della Scala dei Turchi”, parte del più ampio progetto “Sponde” inserito nel dossier di candidatura di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025. “Sponde” curato dai professori Vetri Nathan e Teresa Fiore si è sviluppato in più capitoli complessi che hanno analizzato i flussi migratori e i rapporti con la terra d’origine; i materiali sono stati sviluppati dal punto di vista storico, artistico – è ancora in corso ad Agrigento fino al 31 dicembre la doppia mostra “Diritto di sangue/Rovescio di sangue” installazioni di Marina Sagona e Maria Rapicavoli – e, in questo caso, digitale. Il sito di mappatura offrirà percorsi di visita alternativi dell’intera zona vista come un incantevole (ma complesso) ecosistema multistrato: attraverso una lettura multidisciplinare del luogo, attenta a botanica, biologia marina, geologia, gastronomia, cinema e letteratura, il sito invita a entrare in un mondo di storie umane e non, ben più complesso della località balneare. Con l’effetto sperato di far emergere un sentimento di protezione nei confronti di questo luogo tanto spettacolare quanto estremamente fragile.Accessibile facilmente da smartphone non è un progetto finito, ma un sito aperto e “poroso”, in continuo movimento, che sarà arricchito ulteriormente con nuovi materiali (foto, interviste, testi) raccolti e realizzati anche nei prossimi mesi, e si ripropone di accogliere contributi futuri, a cui si spera possano collaborare anche i cittadini del territorio. Per il lancio del sito sulla Scala dei Turchi è stata organizzata una presentazione on site a Realmonte [evento gratuito con pranzo a sacco incluso, partecipazione già sold out]. Alle 10 l’illustrazione e lancio del sito (a cura dei professori Vetri Nathan in collegamento da UCLA e Teresa Fiore in presenza); alle 12 la visita alla Scala dei Turchi con il doppio racconto di Marcello Mira, guida naturalistica, e di Antonino Dinolfo, educatore ambientale. Il sito è un progetto co-ideato e co-realizzato da Vetri Nathan (UCLA) e da Teresa Fiore (Montclair State University) con il supporto dell’assistente di ricerca Giacomo Frazzetta (UCLA) e con i contributi di professori e professoresse di UNIPA, guide ambientaliste, chef, residenti locali. SPONDE all’interno di Agrigento2025, con la co-sponsorizzazione dell’ Inserra Chair in Italian and Italian America Studies (Montclair State University), UCLA (University of California Los Angeles) e il Multispecies Futures Lab, con il sostegno del Ministero della Cultura, della Fondazione Agrigento Capitale, della Regione Siciliana e del Comune di Agrigento, e con l’ospitalità del Comune di Realmonte.