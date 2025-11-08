Un successo la prima giornata del Festival Internazionale del Gelato Artigianale nonostante la pioggia

PALERMO – Si è aperta ieri (7 novembre), tra entusiasmo e sapori condivisi, la 17ª edizione di Sherbeth Festival.

Cuore pulsante degli incontri è stata Piazza Verdi che, nonostante la pioggia incessante, si è riempita di passione, ricerca, sapere artigiano, curiosità del pubblico e piacere autentico del gelato.

Dall’inaugurazione ufficiale negli spazi dell’Officina Culturale, fino ai due appuntamenti serali dello Sherbeth Off, Palermo ha respirato l’energia del mondo del gelato contemporaneo in tutte le sue sfumature, con un racconto collettivo fatto di tecnica, emozione e cultura gastronomica.

La mattinata si è aperta con l’intervento di Arnaldo Conforto dedicato all’equilibrio delle ricette moderne: «La bilanciatura del gelato – afferma Conforto – è il complesso equilibrio tra ingredienti liquidi, solidi e gassosi, inclusa la giusta quantità di aria, che garantisce stabilità, consistenza e qualità del prodotto, senza che si sciolga o goccioli. Oltre al bilanciamento organolettico dei sapori, serve considerare i valori nutrizionali, come il carico glicemico, per offrire trasparenza e consapevolezza al consumatore, distinguendo il gelato artigianale da quello industriale».

Nel pomeriggio, il Festival ha intrecciato saperi e identità con i talk “Le ghiacciaie, patrimonio vivo”, dedicato alla candidatura UNESCO delle antiche strutture per l’immagazzinamento del ghiaccio, e “Tempi di recupero”, in cui Alessandro Zoli e Martina Francesconi hanno mostrato come, dagli scarti, possano nascere nuove idee di sostenibilità.

L’atmosfera conviviale è proseguita con “Galeotto fu(d) il gelato”, condotto da Anna Marlena Buscemi e Mariachiara Montera e con l’incontro “Gelato sostenibile: presente e futuro”.

Pierpaolo Ruta ha poi trasportato il pubblico dentro le storie e i sapori di Sicilia, raccontando l’eredità dell’Antica Dolceria Bonajuto, con un focus sull’ultima edizione del libro dedicato alla dolceria. In degustazione è stato presentato un gelato artigianale creato dalla gelatiera Simona Papagno e un particolare cioccolato fatto con pasta di cacao venezuelano e zucchero prodotto al 100% in Sicilia.

Infine l’originale performance “Accù Dire” di Carmelo Chiaramonte, in cui il gelato è diventato racconto poetico e atto di cura. Chiaramonte ha presentato due piatti con storie molto diverse: il primo è la pastasciutta ghiacciata, servita con un sorbetto di pomodoro, piatto curativo e allo stesso tempo gourmet. Il secondo, invece, il gelato alla mela cotogna, simbolo di biodiversità e frutto difficile da lavorare.

A chiudere la giornata, gli appuntamenti Sherbeth Off con Marco Marengo e Massimiliano Lanzafame hanno trasformato la notte palermitana in un laboratorio di gusto e creatività.

Nei prossimi giorni continueranno le degustazioni, i confronti e le riflessioni sul futuro del gelato artigianale.