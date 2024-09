“Un tuffo nell’Arte” -VIII Edizione – Memorial Lia Calamia” l’8 settembre al Parco Archeologico

SELINUNTE – La Pro Loco Selinunte, come ormai tradizione, promuove “Un Tuffo nell’Arte” – VIII Edizione – Memorial Lia Calamia che si svolgerà all’interno dello splendido scenario del Parco Archeologico di Selinunte il prossimo 8 settembre 2023.

Organizzata dalla Pro Loco Selinunte, in collaborazione con il Club per l’Unesco Castelvetrano Selinunte, “Un Tuffo nell’Arte” – VIII Edizione – Memorial Lia Calamia è una estemporanea d’arte, pittura, scultura, mosaico e altro con protagonisti valenti artisti della nostra terra siciliana che realizzeranno un’opera creando un percorso suggestivo, con un mixage di colori ed immagini che non mancheranno di emozionare.

Palcoscenico dell’evento il parco Archeologico di Selinunte con la magnificenza della sua area monumentale.

Il fascino di questa manifestazione, giunta alla ottava edizione, voluta e creata da Lia Calamia, artista castelvetranese dalla cui scuola d’arte sono emersi talenti, sta proprio nel voler essere, un momento di stimolo e di confronto, perché “solo confrontandosi – sosteneva Lia Calamia – si cresce”.

L’estemporanea vedrà la partecipazione di artisti non solo siciliani che saranno al vaglio di una giuria, presieduta da critico d’arte Tanino Bonifacio. Inoltre verrà assegnato, da parte della famiglia dell’artista, il trofeo dedicato alla memoria di Lia Calamia, le cui opere sono state esposte in prestigiose mostre e gallerie del mondo (Berlino, New York, Torino, Milano, Verona)

“E’ un appuntamento – dichiara il Presidente Pier Vincenzo Filardo – ormai diventato tradizione per la Pro Loco Selinunte che riesce, con questa estemporanea, a riunire diversi talenti, da giovanissimi a più esperti e maturi, che promuovono l’arte e la bellezza. Grazie ai partner istituzionali e commerciali che hanno reso reso possibile anche quest’anno la kermesse, appuntamento atteso nel calendario artistico siciliano”.

L’evento ha ricevuto il patrocinio della Città di Castelvetrano e dei Comuni di Campobello di Mazara, Gibellina e Partanna, del Parco Archeologico di Selinunte, Il Gruppo di azione Costiera “Il Sole e l’Azzurro – tra Selinunte, Sciacca e Vigata” e dell’Assesorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana.