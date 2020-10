“Un ulivo donato alle nuove generazioni”

MAZARA DEL VALLO – Si è celebrata sabato 3 ottobre in Piazza Imam Al Mazarì, meglio conosciuta come piazza Makara, in Mazara del Vallo la “Preghiera per il Creato 2020”. L’evento è stato organizzato dall’Azione Cattolica Parrocchiale in collaborazione con il Movimento Cattolico Mondiale per il Clima (M.C.M.C.) rappresentato da Alberto ALAGNA quale animatore “Laudato […]

MAZARA DEL VALLO – Si è celebrata sabato 3 ottobre in Piazza Imam Al Mazarì, meglio conosciuta come piazza Makara, in Mazara del Vallo la “Preghiera per il Creato 2020”. L’evento è stato organizzato dall’Azione Cattolica Parrocchiale in collaborazione con il Movimento Cattolico Mondiale per il Clima (M.C.M.C.) rappresentato da Alberto ALAGNA quale animatore “Laudato Si’” . Accogliendo l’appello di Papa Francesco per una più profonda riflessione sul problema ambientale mondiale, l’evento ha visto partecipi bambini, ragazzi, giovani e adulti del quartiere Makara e Santa Maria di Gesù. Dopo il momento di Preghiera per il Creato officiata da don Giuseppe Lupo, parroco della Parrocchia Sacro Cuore in Santa Maria di Gesù, si è passati al gesto simbolico della piantumazione di un alberello d’ulivo all’interno di una delle 4 aiuole della piazza. Tre ragazzi, in rappresentanza delle tre realtà parrocchiali Azione Cattolica Ragazzi, Ragazzi del Catechismo e Comunità Fede e Luce Mazara, hanno piantato l’alberello d’ulivo che è stato donato alla comunità come segno di vita e augurio per le nuove generazioni.