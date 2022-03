Un uomo sorpreso con un’ascia e un coltello: denunciato. Scoperto anche il presunto autore di un furto in un albergo

CASTELVETRANO – I Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano, nei giorni scorsi, hanno denunciato in stato di libertà due persone, a vario titolo, per i reati di furto aggravato e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. In particolare, i Carabinieri della Stazione di Marinella, a conclusione di un’attività di indagine scaturita dalla denuncia […]