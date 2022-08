MARSALA – “Una città per cantare”, da un’idea di Filippo Peralta, è l’evento, organizzato in tre serate – il 2, il 9 e il 24 agosto – dall’Associazione Marsala Professione Musica, in collaborazione con l’Associazione Culturale ‘Ciuri’, la rivista on line Loft Cultura, l’Associazione Giva Delegazione Marsala e il patrocinio del Comune, in piazza Carmine. […]

MARSALA – “Una città per cantare”, da un’idea di Filippo Peralta, è l’evento, organizzato in tre serate – il 2, il 9 e il 24 agosto – dall’Associazione Marsala Professione Musica, in collaborazione con l’Associazione Culturale ‘Ciuri’, la rivista on line Loft Cultura, l’Associazione Giva Delegazione Marsala e il patrocinio del Comune, in piazza Carmine. Il Festival canoro per giovani emergenti, inserito nell’ambito di “Carmine Art”, si avvale della direzione artistica di Peppe La Commare e vedrà ‘sfidarsi’ i talenti partecipanti nelle rispettive serate tra appassionati delle canzoni di Antonello Venditti e Francesco De Gregori, delle canzoni di Lucio Dalla e Gianni Morandi e delle canzoni di Mina e Lucio Battisti. Le tre serate avranno inizio alle ore 21.30. “Continuano le manifestazioni ideate per dare vita alla piazza più accogliente della città di Marsala, con un calendario variegato che, dal primo giugno ad ora, ha offerto ai sempre numerosi partecipanti, momenti di incontro, confronto, condivisione e cultura, che continueranno nelle settimane e nei mesi a venire”, dice Filippo Peralta.