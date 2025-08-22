Una delegazione di Forza Italia visita, oggi venerdì 22 agosto, l’ospedale Sant’Antonio di Trapani

TRAPANI – Una delegazione di Forza Italia visiterà, oggi, venerdì 22 agosto, l’ospedale Sant’Antonio di Trapani per un confronto diretto con i dirigenti della locale Azienda Sanitaria Provinciale e per incontrare il personale.

All’iniziativa prenderanno parte:

· Maurizio Gasparri, Capogruppo di Forza Italia al Senato;

· Giorgio Mulè, Vicepresidente della Camera dei Deputati;

· Stefano Pellegrino, Capogruppo all’ARS e componente della Commissione Salute;

· Tony Scilla, Segretario provinciale di Forza Italia Trapani.

Al termine della visita e dell’incontro istituzionale, i rappresentanti di Forza Italia incontreranno la stampa per illustrare le proposte del partito per il potenziamento del servizio sanitario nazionale e territoriale. Tali proposte, che puntano al sostegno concreto del personale medico-sanitario e all’intensificazione degli interventi già avviati dalla maggioranza di governo, saranno al centro del confronto sulla prossima manovra economica.