Una delegazione di Soci Gens Nova Sicilia rende omaggio alle tombe di Rita Atria e di Rosario Sciacca

PARTANNA – Nella mattinata di oggi (30 luglio) una delegazione di Soci Gens Nova Sicilia, guidati dal delegato Regionale cav. Franco Zerilli, hanno reso omaggio presso il cimitero di Partanna alla tomba di Rita Atria, testimone di Giustizia morta suicida giorni dopo l’uccisione del Giudice Paolo Borsellino al quale era legata da un forte legame di amicizia.

È stata visitata anche la tomba di Rosario Sciacca, vittima innocente di mafia in un agguato avvenuto l’11 Giugno 1990 a Partanna.

I killer che avevano come obiettivo un pregiudicato del posto hanno colpito il povero Rosario raggiunto dai colpi di arma da fuoco.

La visita è stata particolarmente gradita dalla moglie, Giovanna Ragolia, che ha voluto complimentarsi per la sensibilità dimostrata.

“L’attività di oggi rientra in una visione di Libertà e Giustizia che GENS NOVA odv porta avanti quotidianamente grazie al suo instancabile Presidente Nazionale avv. cav. prof. Antonino Maria La Scala ed al fattivo contributo di tutti i Soci”- afferma il delegato Zerilli, accompagnato dai Soci Ignazio Profera, Antonino Russo, Pippo Maniscalco, Antonio Palminteri e dai nuovi Soci Domenico Fortino e Marco Tumbiolo per i quali è stato il primo appuntamento con le attività dell’Associazione.