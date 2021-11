Una Gerbera Rossa contro la violenza sulle donne: Federfiori Confcommercio Palermo aderisce all’iniziativa nazionale

PALERMO – Una gerbera rossa per dire no alla violenza contro le donne: anche i fiorai palermitani aderenti a Federfiori Confcommercio Palermo promuoveranno la campagna “Fiore Sospeso 2” in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne che sarà celebrata giovedì 25 novembre. L’iniziativa è promossa a livello nazionale da Federfiori insieme all’Unione Induista […]