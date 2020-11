Una Gerbera rossa per dire no alla violenza contro le donne. Federfiori Confcommercio Palermo aderisce all’iniziativa nazionale 

PALERMO – Una gerbera rossa per dire no alla violenza contro le donne: anche i fiorai palermitani aderenti a Federfiori Confcommercio Palermo celebreranno domani, mercoledì 25 novembre, la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, una iniziativa promossa a livello nazionale da Federfiori insieme all’Unione Induista Italiana. Verrà omaggiata una gerbera rossa a tutte le […]

PALERMO – Una gerbera rossa per dire no alla violenza contro le donne: anche i fiorai palermitani aderenti a Federfiori Confcommercio Palermo celebreranno domani, mercoledì 25 novembre, la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, una iniziativa promossa a livello nazionale da Federfiori insieme all’Unione Induista Italiana.

Verrà omaggiata una gerbera rossa a tutte le donne che entreranno nei punti vendita dei fiorai di Palermo e provincia che aderiscono all’iniziativa e che saranno riconoscibili attraverso una locandina affissa all’esterno.

Due gli obiettivi della campagna: lanciare un forte messaggio contro la violenza sulle donne che, nei mesi di lockdown, ha visto incrementare i casi di violenza, ma anche sensibilizzare l’opinione pubblica sul difficile momento che stanno vivendo i fiorai italiani a causa del Covid.

“Un messaggio forte con un gesto delicato – spiega Gioacchino Vitale, presidente di Federfiori Confcommercio Palermo -. Il dono di una gerbera rappresenta un omaggio simbolico alle donne che vuole puntare l’attenzione sul tema della violenza di genere tema sempre di attualità e che purtroppo ha registrato un aggravamento in questi ultimi mesi per le ridotte possibilità delle donne vittime di sottrarsi alla violenza. Un fiore per ricordare a tutti noi il dovere di non sottovalutare il tema e attivare reti reciproche di solidarietà”.