Una giornata tra natura e scoperte nella Riserva Naturale Lago Preola e Gorghi Tondi

MAZARA DEL VALLO – Anche Mazara del Vallo, con la Riserva Naturale Orientata “Lago Preola e Gorghi Tondi”, ha partecipato alla Giornata mondiale dell’avifauna migratoria, con una passeggiata alla scoperta dell’area protetta e delle sue bellezze.L’iniziativa, inserita nel programma nazionale Primavera delle Oasi WWF, ha coinvolto esperti ornitologi, studenti, insegnanti, rappresentanti istituzionali e associazioni locali in un’esperienza immersiva di educazione ambientale e osservazione della biodiversità.Gli esperti ornitologi del WWF e delle LIPU hanno accompagnato i partecipanti lungo un percorso guidato all’interno dell’area protetta, illustrando le peculiarità della riserva e delle diverse specie che la popolano.Tra gli avvistamenti più significativi della giornata, quello del Pollo sultano, specie di grande interesse conservazionistico e simbolo del recupero degli ambienti umidi mediterranei. La visita e l’avvistamento hanno suscitato l’interesse degli studenti e delle studentesse delle classi dell’Istituto “Borsellino-Ajello”, accompagnate dai docenti.La giornata di visita rientra tra le attività previste dalla convenzione tra le Riserve WWF Siciliane e l’Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine del CNR, finalizzata a promuovere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione degli ecosistemi costieri e delle zone umide attraverso programmi condivisi di educazione ambientale, monitoraggio scientifico e partecipazione della cittadinanza.All’iniziativa ha partecipato anche l’Assessore del Comune di Mazara del Vallo Gianfranco Casale, che ha sottolineato “l’importanza delle aree naturali protette come presìdi fondamentali per la conservazione della biodiversità e la promozione di forme di fruizione sostenibile del territorio”.Un contributo alla fruizione e alla valorizzazione della Riserva è venuto dall’Associazione sportiva dilettantistica “Ciumara Bikers” che ha donato attrezzature per l’area attrezzata per attività didattiche e ricreative. “Un gesto – afferma la direttrice della Riserva Stefania D’Angelo – che testimonia la volontà del mondo associativo di contribuire concretamente alla fruizione consapevole e alla valorizzazione delle aree naturali”. Intento confermato dai rappresentanti dell’Associazione, che hanno sottolineato di “voler rafforzare il legame tra le comunità locali e i luoghi della biodiversità, offrendo un contributo concreto per vivere e condividere la natura con rispetto e consapevolezza».L’evento è stato promosso con il sostegno del Dipartimento dell’Ambiente della Regione Siciliana, nell’ambito del Sistema delle Aree Naturali Protette, e del WWF Italia, con la partecipazione attiva di enti scientifici, scuole e volontari.