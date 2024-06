Una grande festa della musica 2024 con il conservatorio Arturo Toscanini di Ribera

RIBERA – Presentato ufficialmente il programma della trentesima edizione italiana della Festa della Musica 2024 presso la Sala Spadolini del Ministero della Cultura, in programma il prossimo 21 giugno 2024. Presenti alla conferenza stampa: il coordinatore nazionale della Festa della Musica, Paolo Masini; il presidente dell’AIPFM, Marco Staccioli; il Sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi; il responsabile comunicazione della rappresentanza in Italia della Commissione Europea, Massimo Pronio e il Direttore del Dipartimento Politiche giovanili in rappresentanza del Ministro Andrea Abodi, Michele Sciscioli. Tra i relatori anche la vicedirettrice del Conservatorio Arturo Toscanini, Mariangela Longo, che ha presentato tutto il programma del Conservatorio ed il docente del Conservatorio Gioacchino Rossini di Pesaro, Mauro Campobasso.

“In occasione del 30° della Festa della Musica Italiana e in attesa di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, dichiara la vicedirettrice Longo, il Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera, già partner ufficiale della speciale manifestazione che ogni anno il 21 Giugno si celebra in Italia e in tutta Europa, si prepara ad organizzare dal 19 al 22 Giugno eventi importanti che coinvolgeranno 400 musicisti in quattro città diverse con il patrocinio di Rappresentanza Italiana della Commissione Europea, Ministero della Cultura, Dipartimento delle politiche giovanili e il servizio Civile Universale, Associazione Italiana Festa della Musica (AIPFM) che ne coordina tutti gli eventi al livello nazionale, Assessorato Beni Culturali Regione Siciliana e le Istituzioni e i Teatri coinvolti nelle città ospitanti di Ribera (AG), Pesaro, Sambuca di Sicilia (AG) e Cinisi (PA). Inoltre, A Pesaro, Capitale italiana della Cultura, andrà in scena un grande concerto per i 100 anni di Henry Mancini. Si esibiranno i giovani del Conservatorio “Gioacchino Rossini” di Pesaro in un concerto orchestrale, organizzato con il Pesaro Film Festival, dedicato alle indimenticabili colonne sonore dell’autore italo americano, ed il concerto, vedrà anche la partecipazione di studenti e docenti del Conservatorio “Arturo Toscanini” di Ribera-Agrigento, creando un ideale passaggio di testimone tra Pesaro e Agrigento, Capitali italiana della Cultura 2024 e 2025”.

Gli eventi del Toscanini sono ad ingresso libero.

PROGRAMMA GENERALE

19 Giugno – ore 21,00- Ribera (AG) -Piazza Duomo – “LA PRIMA ORCHESTRA SIAMO NOI!”

Concerto per Coro, Orchestra Sinfonica e 15 Bande Musicali- Direttore Alberto Maniaci.

21 Giugno – ore 21,00 – Pesaro – Piazza del Popolo – “MANCINI 100”

Evento celebrativo dei 100 dalla nascita del grande compositore italo-americano Henry Mancini in gemellaggio tra i Conservatori delle Città di Pesaro e Ribera/Agrigento, Capitali italiane della cultura 2024 e 2025.

21 Giugno ore 19,00 – Sambuca di Sicilia (AG) – Teatro l’Idea – Rassegna Musicale “MAURIZIO POLLINI” – Rassegna dedicata alla letteratura pianistica e alla musica da camera con pianoforte.

22 Giugno – ore 11,00 – Cinisi (PA) – Atelier Casiglia – “DA SCARLATTI A POULENC” – Concerto/laboratorio di Musica da Camera con strumenti antichi e moderni.