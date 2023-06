Una scuola sempre attenta ai temi sociali, questa volta si parla di sangue

CASTELVETRANO – Le classi quinte del plesso Radice dell’I.C.Lombardo-Radice di Castelvetrano hanno incontrato il Presidente dell’AVIS Provinciale di Trapani, nella persona del signor Francesco Licata. L’ incontro è stato davvero interessante e coinvolgente, gli alunni dopo un percorso di scienze affrontato in classe, hanno avuto modo di approfondire la tematica della donazione di sangue e l’importanza […]

L’ incontro è stato davvero interessante e coinvolgente, gli alunni dopo un percorso di scienze affrontato in classe, hanno avuto modo di approfondire la tematica della donazione di sangue e l’importanza dell’opera del volontariato a tutela del bene comune, che in questo caso è la salute pubblica. La testimonianza del Presidente Licata, da sempre attivo donatore e sensibile al tema delle donazioni, ha incuriosito ed entusiasmato gli alunni che hanno avuto modo di arricchire il loro percorso di studio. È stato sicuramente un momento di riflessione, di crescita, di sensibilizzazione e di incoraggiamento a divulgare un messaggio di solidarietà nei confronti di chi soffre. Dopo la visione di un filmato realizzato dagli alunni e un momento di confronto, gli alunni sono stati omaggiati con le mascotte dell’Avis “I Blood Brothers” (peluches che rappresentano i componenti del sangue) e l’opuscoletto di Lupo Alberto che sottolinea che “basta tanto così” per aiutare chi ha bisogno.