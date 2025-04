Una serata all’insegna della memoria e del coraggio: successo per la presentazione del libro su Ninetta Gigante

TRAPANI – Si è conclusa con ampia partecipazione la presentazione del libro “Lotte contadine nella Sicilia dei feudi – Il coraggio di Ninetta Gigante” di Salvatore Bongiorno, tenutasi presso la Sala Sodano di Palazzo D’Alì a Trapani.

La serata, aperta dal sindaco Giacomo Tranchida e moderata da Laura Lodico, ha visto gli onorevoli Bobo Craxi e Giuseppe Provenzano dialogare con l’autore sui temi della giustizia sociale, della lotta al latifondo e dell’emancipazione popolare.

Nel suo intervento, l’on. Craxi ha collegato i valori rappresentati nel libro all’essenza stessa del socialismo: “Le storie di Ninetta Gigante e degli altri protagonisti narrati da Bongiorno ci mostrano esattamente dove nasce il socialismo: nei luoghi dove c’è bisogno di lottare per un’emancipazione, per un diritto, per guadagnare una prospettiva di progresso. Questa non è una dottrina astratta, ma un’aspirazione umana concreta. Quando, come accadeva nella Sicilia dei feudi e come accade ancora oggi, le società sono piegate alle ragioni dell’economia e al valore del denaro, si piega anche l’individuo, che ha bisogno di aggrapparsi a valori concreti come la libertà e l’uguaglianza”.



L’evento, promosso dal Comune, ha dimostrato come la memoria delle lotte contadine e l’esempio di figure come Ninetta Gigante possano ancora oggi alimentare riflessioni sulla giustizia sociale e sull’impegno civile, in una Sicilia che continua a fare i conti con il proprio passato per costruire un futuro migliore.