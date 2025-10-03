Una vita al servizio dell’Azione Cattolica

PARTANNA – Comunicato dell’Azione Cattolica della Diocesi di Mazara del Vallo:

“È tornata alla casa del Padre, all’età di 101 anni, la nostra carissima amica e sorella nella fede, socia veterana dell’Azione Cattolica, Nina Battaglia originaria di Partanna dove ieri pomeriggio (2 ottobre) sono state celebrate le esequie da don Antonino Gucciardi nella chiesa Madre. L’ Azione Cattolica diocesana la ricorda con tanto affetto, perché è nella nostra associazione, al servizio della Chiesa, che ha speso tutta la sua lunga esistenza. L’ Azione Cattolica è stata per lei scuola di studio, scuola di preghiera, scuola di disponibilità al servizio, al sacrificio, amando chiamarla “SCUOLA DI VITA”. Nina è stata amore, ha tanto amato l’Altro, ma soprattutto il suo amore è stato riversato sugli altri, che nel silenzio hanno conosciuto la sua generosità. Grazie Nina per la tua testimonianza.

L’Azione Cattolica Diocesana esprime le più sentite condoglianze alla famiglia della cara sorella Nina”.