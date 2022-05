Una vittoria per l’I.C. Radice Pappalardo nella competizione tra striscioni e slogan in occasione della partita della legalità

CASTELVETRANO – In occasione del X Torneo della legalità, Memorial Antonino Zanda, appuntamento annuale organizzato dalla A.S. Civitas, in data 13 maggio presso lo stadio Paolo Marino della città di Castelvetrano, una giuria composta da insegnanti e rappresentanti delle massime autorità cittadine ha visionato e scelto gli striscioni realizzati per il concorso “Legalità è…” con gli slogan più originali e rappresentativi per diffondere il valore della legalità.

L’I. C. Radice Pappalardo è risultato il vincitore tra tutte le scuole secondarie di 1^ grado che hanno partecipato all’iniziativa, con il lavoro realizzato dagli alunni della classe II sez. G del plesso Medi, guidati dagli insegnanti; i ragazzi hanno scelto per il loro slogan di mettere in evidenza la via della legalità, con le fotografie di giudici e magistrati simbolo della lotta contro la mafia.

La soddisfazione è stata grande per i ragazzi, che sono riusciti a tradurre in forma grafica l’idea che le importanti ricorrenze di quest’anno, ovvero il trentennale delle stragi di Capaci e di Via D’Amelio e il quarantennale dell’uccisione di Carlo Alberto dalla Chiesa, debbano condurre le nuove generazioni verso la via “giusta” della legalità e del rispetto delle regole, cui ispirare le proprie condotte lungo tutto il corso della vita.

La continuazione della manifestazione li ha visti in qualità di spettatori della partita di calcio tra la Rappresentativa dei Magistrati delle Procure di Palermo e Trapani in maglia rosa e dell’A.S. Civitas di Castelvetrano in maglia azzurra.

A concludere l’evento l’emozione vissuta nell’ascoltare la Fanfara dei Carabinieri e le parole di grande presa del Prefetto di Trapani e del Presidente della Corte d’Appello di Palermo, oltre alle Autorità civili, ecclesiastiche e militari presenti e dei Sindaci dei Comuni di Castelvetrano, Partanna e Campobello di Mazara.