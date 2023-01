TRAPANI – CASTELVETRANO – Unanime cordoglio per la scomparsa di Gregory Bongiorno Cordoglio del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale per la morte di Gregory Bongiorno Il sindaco Enzo Alfano, con la Giunta comunale, esprime e partecipa il cordoglio per la prematura scomparsa di Gregory Bongiorno, Presidente di Assindustria Sicilia. “Uno dei più capaci e imprenditori del […]