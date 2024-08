Unica tappa siciliana del tour italiano per Ana Carla Maza, violoncellista e cantante cubana

PALERMO – Unica tappa siciliana del lungo tour italiano 2024 per Ana Carla Maza, violoncellista, cantante e compositrice cubana in occasione dell’ultimo album, Caribe. Il concerto che vedrà la spumeggiante e talentuosa musicista esibirsi in trio con Norman Peplow al pianoforte e Arnaud Dolmen alla batteria, si terrà martedì 20 agosto alle ore 21:30 al cortile Abatelli del Complesso Monumentale dello Steri di Palermo, nell’ambito del Festival Steri estate 2024, organizzato dalla Fondazione Orchestra Siciliana “The Brass Group”. Con brani odierni conditi dai successi delle precedenti produzioni discografiche, La Flor e Bahia, e da evergreen interpretati in versioni inedite e straordinarie, la giovane, virtuosa ed energica artista Ana Carla Maza proporrà un repertorio che spazia dai suoni, ritmi e melodie attinenti alle radici della sua prima infanzia alle descargas (jam) cubane degli anni Cinquanta, con abbondanti e gioiose deviazioni verso le rumbas dei Caraibi, al tango argentino e alla samba e bossa nova brasiliani.

Benché la sua formazione derivi dalla musica classica, Ana Carla ha esplorato durante la sua carriera musicale le atmosfere caraibiche e limitrofe, prendendosi la libertà di variarne le formule e imponendo le sue doti vocali quali testimoni delle esperienze maturate durante i molteplici viaggi nelle terre sudamericane, ma anche in quelle afro-europee. La figura poliedrica di Ana Carla Maza si muove dunque fuori dagli schemi ed è aperta ad un continuo dialogo musicale che affascinerà un pubblico italiano multigenerazionale ed appassionato di musiche all’insegna della gioia e positività.

Il tragitto di Ana Carla Maza in continuo fermento ed evoluzione l’ha portata, a meno di 30 anni, ad avere un intenso calendario di concerti e una prolifica storia discografica. In tre anni l’artista ha infatti realizzato ben tre album: La Flor (2020), Bahia (2022) e Caribe (2023), che hanno avuto molteplici plausi dal pubblico e dalla critica internazionale.