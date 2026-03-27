PALERMO – Unioncamere Sicilia, con il presidente Giuseppe
Pace, e Unioncamere Calabria, con il presidente Pietro Falbo,
condividono in pieno le ragioni della manifestazione in sostegno del
Ponte sullo Stretto, in programma domani sabato 28 marzo, a Messina.
A rappresentarle ci sarà il vicepresidente vicario di Unioncamere
Sicilia, Ivo Blandina.
Per le due Unioni regionali “la sua realizzazione, e quella delle altre
infrastrutture di collegamento, costituirebbe un volano di sviluppo dei
tanti territori coinvolti” e sono convinte di “quanto sia importante la
realizzazione del Ponte non solo per Sicilia e Calabria, ma anche e
soprattutto per la crescita economica e sociale dell’intero Paese”.
Ed è proprio in questa ottica che arriva il pieno sostegno alla
manifestazione anche dal presidente di Unioncamere nazionale, Andrea
Prete, che ribadisce l’importanza e l’utilità di un’infrastruttura dalle
enormi ricadute economiche e sociali «superando quella separazione
geofisica di oltre 3 chilometri, che oggi costa alle imprese una sorta
di dazio permanente».
Unioncamere Sicilia e Unioncamere Calabria alla manifestazione pro-Ponte di domani 28 marzo a Messina: “Enorme ricaduta economica e sociale”
PALERMO – Unioncamere Sicilia, con il presidente Giuseppe