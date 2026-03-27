Unioncamere Sicilia e Unioncamere Calabria alla manifestazione pro-Ponte di domani 28 marzo a Messina: “Enorme ricaduta economica e sociale”

PALERMO – Unioncamere Sicilia, con il presidente Giuseppe

Pace, e Unioncamere Calabria, con il presidente Pietro Falbo,

condividono in pieno le ragioni della manifestazione in sostegno del

Ponte sullo Stretto, in programma domani sabato 28 marzo, a Messina.

A rappresentarle ci sarà il vicepresidente vicario di Unioncamere

Sicilia, Ivo Blandina.

Per le due Unioni regionali “la sua realizzazione, e quella delle altre

infrastrutture di collegamento, costituirebbe un volano di sviluppo dei

tanti territori coinvolti” e sono convinte di “quanto sia importante la

realizzazione del Ponte non solo per Sicilia e Calabria, ma anche e

soprattutto per la crescita economica e sociale dell’intero Paese”.

Ed è proprio in questa ottica che arriva il pieno sostegno alla

manifestazione anche dal presidente di Unioncamere nazionale, Andrea

Prete, che ribadisce l’importanza e l’utilità di un’infrastruttura dalle

enormi ricadute economiche e sociali «superando quella separazione

geofisica di oltre 3 chilometri, che oggi costa alle imprese una sorta

di dazio permanente».