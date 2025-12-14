Università: Chinnici (PD Sicilia), il semestre filtro è una beffa per i giovani e per il futuro della sanità. Rizza (Flc CGIL Sicilia): “Ingiusto il semestre filtro in medicina, solo 3 studenti su 10 promossi”

PALERMO – “Quello messo in piedi dal Governo Meloni non è uno strumento serio per valorizzare il merito, ma l’ennesimo, intollerabile, colpo alla speranza e al futuro dei nostri giovani e del nostro Sistema Sanitario Nazionale”. Lo dice Valentina Chinnici, deputata all’Assemblea Regionale Siciliana e vice segretaria regionale del Partito Democratico, intervenendo sul cosiddetto “semestre filtro” introdotto dal Governo nazionale per l’accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia. “Invece di affrontare alla radice il problema strutturale – la cronica carenza di aule, laboratori, docenti e posti letto nelle nostre università – si sceglie la strada più comoda e crudele: selezionare ancor prima, creando un ulteriore, costosissimo, ostacolo socioeconomico. Si scarica sulle spalle delle famiglie, degli studenti e delle studentesse, già in affanno, il peso dei fallimenti nelle politiche dell’istruzione e della sanità”, spiega.”Si finge di risolvere la carenza di medici – prosegue Chinnici – limitando artificialmente l’accesso allo studio, quando il vero dovere della politica sarebbe investire massicciamente per potenziare le strutture universitarie, garantire il diritto allo studio con borse e alloggi, e fornire al Paese i professionisti di cui ha disperatamente bisogno. Questa misura non produce neanche un medico in più, anzi, rischia di privarci di talenti preziosi”. La Chinnici stigmatizza con la massima durezza anche le dichiarazioni della Ministra dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, in occasione della festa nazionale di Fratelli d’Italia. “La reazione del Ministra alle legittime e pacifiche proteste degli studenti e delle studentesse è stata di una bassezza inaudita e di una violenza verbale inaccettabile per un rappresentante delle istituzioni. Definire quei giovani ‘dei poveri comunisti’ non è solo un’espressione volgare e squalificante, ma rivela il disprezzo profondo che questo Governo nutre verso le nuove generazioni e verso il dissenso. Si risponde alle giuste rivendicazioni con etichette degradanti e retorica da guerra fredda, offendendo migliaia di ragazzi e ragazze che chiedono solo di potersi formare e svolgere il lavoro che anelano. La Ministra dovrebbe ritirare immediatamente quelle parole e scusarsi pubblicamente”. “In Sicilia – conclude Valentina Chinnici –, dove il diritto allo studio è ancora un’utopia per molti e la carenza di medici negli ospedali pubblici è un’emergenza quotidiana, l’impatto di queste politiche punitive sarà devastante. Continueremo a batterci in ogni sede, insieme agli studenti e delle studentesse, al mondo della scuola e dell’università, e a quello sanitario, per chiedere un grande piano nazionale di investimenti in formazione e ricerca, e per abolire questo ‘semestre filtro’, restituendo ai giovani il futuro che meritano e all’Italia i medici di cui ha bisogno”. “Quello che viene definito ‘semestre filtro’ altro non è che un meccanismo selettivo posticipato, inefficace e profondamente ingiusto. In Sicilia sono 2.400 gli iscritti e secondo le associazioni degli studenti 7 su 10 rimangono fuori. Un sistema che mortifica le legittime aspettative di ragazze e ragazzi e calpesta il loro diritto allo studio”. Lo dichiara Adriano Rizza, segretario della FLC CGIL Sicilia, esprimendo la ferma opposizione del sindacato alla logica del cosiddetto “semestre filtro” nelle facoltà di Medicina e Chirurgia. Il sindacato sottolinea l’assoluta contraddizione di questo modello in un contesto nazionale e regionale che grida alla carenza di medici e personale sanitario. “L’Italia e la Sicilia hanno un disperato bisogno di dotare il Servizio Sanitario di forze giovani e preparate. È miope e controproducente erigere ostacoli così drastici all’interno del percorso formativo, invece di potenziare tutorato, supporto didattico e risorse per garantire il successo formativo di tutti coloro che hanno dimostrato un iniziale e solido attitudine”, prosegue Rizza. Chiediamo con forza al Ministero dell’Università e alle istituzioni accademiche: l’abbandono del sistema del semestre-filtro selettivo; l’istituzione di percorsi di sostegno e recupero (Obblighi Formativi Aggiuntivi – OFA) efficaci e ben finanziati per tutti gli studenti in difficoltà nel primo anno; un piano straordinario di investimenti per aumentare il numero di docenti, tutor e le strutture didattiche nelle facoltà di Medicina; una riflessione seria sull’intero percorso di formazione medica, puntando a valorizzare i meriti e a sostenere le potenzialità, non ad escludere.”È ora di cambiare paradigma”, conclude il segretario. “Dalla mortificazione del potenziale umano, all’investimento su di esso. Per il diritto allo studio, per la dignità degli studenti e delle studentesse, e per dare al nostro Paese, e alla Sicilia, i medici di cui ha urgentemente bisogno”.