Urbanistica e Partecipazione: l’Ordine degli Architetti di Trapani al fianco del Comune di Erice per il nuovo PUG

ERICE – Si è svolto il 19 febbraio 2026, presso l’auditorium dell’Istituto “G. Pagoto”, l’incontro pubblico dedicato alla presentazione delle strategie del Documento Preliminare del Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Erice. Un appuntamento cruciale per il futuro del territorio, che ha visto la

partecipazione attiva dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Trapani.

Nel corso dell’evento, il Presidente dell’Ordine, arch. Gianfranco Naso, ha illustrato i punti salienti di un documento-contributo elaborato da un apposito gruppo di lavoro interno. Oltre agli aspetti puramente tecnici, l’intervento del Presidente ha sottolineato il valore sociale e civile della pianificazione territoriale.

“Il PUG non è solo uno strumento tecnico, ma l’occasione per definire insieme una visione di territorio per le generazioni future. Come previsto dall’art. 6 della L.R. 19/20, la partecipazione attiva deve essere il pilastro della progettazione. Vogliamo un’urbanistica che parta dal basso, che trasformi i cittadini in soggetti attivi e che miri alla creazione di luoghi identitari e a una migliore qualità della vita per tutti”.

L’Ordine degli Architetti ha ribadito l’importanza di una sinergia istituzionale costante e proficua, auspicando che il percorso di consultazione con il Comune prosegua in ogni fase procedurale, con l’obiettivo di conseguire un risultato condiviso a beneficio dell’intera collettività.