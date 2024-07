VITA – Urrà, il minifestival della creatività nel Belice fa tappa a Vita il 29 e 30 luglio

con tante attività rivolte ai bambini dai 4 agli 11 anni. “Creare legami, costruire comunità”, con questo intento prende il via la terza edizione di Urrà, il minifestival di fantasia, storie e saltimbanchi, la cui prima tappa è prevista nel piccolo paese di Vita, in provincia di Trapani, nelle giornate del 29 e 30 luglio. Protagonisti di questo primo appuntamento saranno i bambini dai 4 agli 11 anni, che verranno coinvolti in una serie di attività all’insegna della creatività, letture ad alta voce, presentazioni di libri e spettacoli teatrali. La prima tappa del minifestival Urrà è realizzata da Belice Epicentro della Memoria viva – Ets, assieme al Comune di Vita e alla Pro Loco Vitese, in collaborazione con Valdemone Festival. La direzione artistica è di Giuseppe Maiorana.

La giornata inaugurale di Urrà è in programma quindi lunedì 29 luglio, a partire dalle 10 nel giardino della Pro Loco a Vita. Alle 10 e 30 si terrà per i più piccoli il laboratorio “Drole de Visage” con Valentina Scavuzzo, mentre per i bambini fino agli 11 anni ci sarà un laboratorio di Burattinologia con Salvino Calatabiano; alle 16 sono previste letture ad alta voce di brani tratti dal volume “Danilo Dolci, verso un mondo nuovo mediterraneo”, per ricordare il centesimo anniversario dalla nascita del grande sociologo ed educatore, poi alle 17 e 30 la presentazione del libro “C’era ‘na vota e c’era…” di Antonella Marascia, dunque lo spettacolo di bolle di sapone di Agata Leale.

Martedì 30 luglio, alle 10 e 30 nel bosco Baronia, ci saranno i laboratori Storie Vagabonde, a cura di Giuseppe Maiorana e Diego Muraca, mentre alle 17 e 15 verrà presentato il libro “Munnura, racconti e leggende multimediali” di Luca Martorana e Lidia Angelo, e alle 19 e 15 si chiude con lo spettacolo teatrale “Il circolo delle scelte coraggiose”, con la regia di Salvatore Ventura.

Per la successiva tappa del minifestival Urrà invece ci si sposterà a Partanna, nelle date del 28 e 29 agosto, per la seconda edizione della versione in transit. Nel corso dell’evento, organizzato con il Comune di Partanna, verrà realizzata la riqualificazione del museo urbano di via Caprera, in un’area lasciata all’incuria da diversi anni, con il contributo di ragazze e ragazzi che in quel luogo hanno il loro punto di ritrovo. Proprio in tale ottica nel frattempo è partita una serie di incontri con i giovani partannesi, per coinvolgerli nell’iniziativa, che culminerà con un intervento di street art da parte del Collettivo Fx, tra le realtà più interessanti ed affermate dell’arte urbana in Italia ed in Europa.

Per partecipare ai laboratori del 29 e 30 luglio è necessaria la prenotazione al seguente format: https://docs.google.com/forms/u/0/d/1BCp5Os28B_gh9e0o7RVaMay1HOGZgvoQGPwKgtWxxYE/viewform?pli=1&pli=1&edit_requested=true Oppure contattando la Pro Loco Vitese: 0924 1912682 – 371 1367666.