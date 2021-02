Usare i fondi del Recovery Plan per ricostruire una moderna ferrovia tra Agrigento e Trapani. L’appello di Comuni, Enti ed Associazioni

TRAPANI – Pubblichiamo la lettera pubblica gli Enti e le associazioni firmatarie chiedono al MIT e alla Regione Siciliana di inserire la proposta di progettazione realizzazione di una nuova e moderna ferrovia tra Agrigento e Trapani all’interno del Piano Nazionale di Rinascita e Resilienza ed utilizzando le misure previste dal Recovery Plan o, comunque, di programmarne la ricostruzione.

“Le province di Agrigento e Trapani sono le uniche due in Italia a non essere collegate tra loro dalla rete ferroviaria. Fino al 1985 era attiva una linea a scartamento ridotto che congiungeva i due centri, che fu sospesa con la promessa, da parte degli Enti preposti, della sua trasformazione a scartamento normale.

Ricostruzione, purtroppo, mai realizzata, anzi: con il decreto ministeriale n. 08T del 14 marzo 2004 emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la vecchia ferrovia è stata definitamente soppressa e, ancora oggi, è in corso di alienazione.

Considerato inoltre che le ultime direttive europee in tema di trasporti indicano che entro il 2030, il 30% del trasporto su gomma deve passare su rotaia, la Sicilia ed in particolare le province di Agrigento e Trapani non possono perdere questa occasione di sviluppo economico e turistico.

I sindaci, gli Enti e le associazioni firmatarie propongono la realizzazione di una nuova linea ferroviaria a scartamento ordinario che colleghi i centri di Agrigento, Realmonte/Siculiana, Montallegro/Cattolica, Ribera, Sciacca e Menfi con Castelvetrano e quindi la città di Trapani, compiendo un percorso costiero e riutilizzando, laddove possibile, porzioni di infrastrutture ferroviarie esistenti, in particolar modo le gallerie, al fine di ridurre i costi dell’opera e recuperare opere d’arte oggi abbandonate al degrado.

Le associazioni chiedono, inoltre, alle Deputazioni agrigentina e trapanese di farsi interpreti della richiesta proveniente dal territorio e promuovere tutte le azioni necessarie per il suo accoglimento”.

Comitato per la Ferrovia – Agrigento – Trapani – (FB: @ComitatoFerroviaAGTP)