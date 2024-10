Uscirà al cinema il 24 ottobre il film d’animazione 200% Lupo, sequel del precedente (2020) 100% Lupo

ROMA – Dopo il successo del primo capitolo, Notorious Pictures riporta in sale le avventure del giovane “barboncino mannaro” Freddy Lupin, ispirate dall’abile penna di Jayne Lyons, da cui è tratto l’omonimo film.

Il nuovo capitolo dell’originale Coming of Age animato riprende le peripezie del giovane Freddy che avevamo lasciato in versione barboncino allo scoccare dei suoi 14 anni, proprio quando era convinto di trasformarsi in un temibile lupo mannaro…

E, ancora una volta, prima di diventare il prossimo leader del branco di lupi mannari, Freddy deve affrontare ostacoli imprevisti e guadagnarsi il rispetto dei suoi compagni. Ma quando un desiderio avventato lo trasforma in un lupo mannaro adulto e uno spirito lunare dispettoso viene accidentalmente portato sulla Terra, Freddy si ritrova a dover ristabilire l’equilibrio cosmico prima che sia troppo tardi…

Utilizzando sapientemente le regole del genere il regista propone una storia di crescita, coraggio e consapevolezza, dove le vere conquiste si ottengono solo affrontando le sfide con determinazione. Attraverso un racconto ricco di divertimento e colpi di scena, quindi, il film affronta tematiche universali come l’importanza dell’amicizia e la scoperta di se stessi.