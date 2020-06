CASTELVETRANO – Uscirà il 9 luglio il videoclip del singolo “TORMENTONE DELL’ ESTATE” di Valerio M. Un progetto ambizioso e ardito quello realizzato dal noto dj produttore e cantautore Valerio Macaluso, in arte Valerio M, protagonista di diversi successi musicali. Per il videoclip Valerio M ha scelto due splendide location: il “Grande Hotel Selinunte” a […]

CASTELVETRANO – Uscirà il 9 luglio il videoclip del singolo “TORMENTONE DELL’ ESTATE” di Valerio M. Un progetto ambizioso e ardito quello realizzato dal noto dj produttore e cantautore Valerio Macaluso, in arte Valerio M, protagonista di diversi successi musicali. Per il videoclip Valerio M ha scelto due splendide location: il “Grande Hotel Selinunte” a Marinella di Selinunte e l’incantevole Prizzi, un comune italiano della città metropolitana di Palermo in Sicilia. Un cast significativo composto dalle modelle dall’agenzia di moda “Nuova Moda” di Mauro Ferri e “Carisma Eventi Moda Spettacolo” di Rosmarì Purpura, con la partecipazione straordinaria di Vito La Grassa, corteggiatore della trasmissione “Uomini e Donne”. Il videoclip vsarà registrato il 6 luglio alle 13, l’uscita, come si diceva, è prevista per il 9 Luglio 2020.