PALERMO – Uscirà in sala dall’11 settembre con Notorious Pictures Grand Prix, il nuovo film d’animazione diretto da Waldemar Fast. Un racconto avvincente che mescola azione e comicità sullo sfondo dell’universo delle corse su quattro ruote.

A dare voce alla protagonista Edda, la giovane influencer Charlotte M, già protagonista di Charlotte M.: Il film – Flamingo Party e doppiatrice de Lo schiaccianoci e il Flauto Magico. Accanto a lei, Carlo Vanzini, voce iconica della Formula 1 su Sky e punto di riferimento del racconto sportivo italiano, alla sua seconda esperienza di doppiaggio in un film d’animazione (Turbo, 2013).

Edda è una giovane topolina figlia del gestore di un luna park in crisi. Il suo sogno è diventare una pilota di auto da corsa. Dopo un incontro sfortunato con il suo idolo, il leggendario pilota Ed, la giovane Edda si ritrova a doverlo sostituire in incognito per salvargli la carriera. Camuffata da Ed, per Edda ha così inizio un’avventura fatta di travestimenti e corse mozzafiato, mentre cerca di collaborare con il ritroso Ed e creare un vero spirito di squadra. Ma qualcosa di strano accade in pista: un sabotatore misterioso sta infatti cercando di rovinare tutto per vincere la gara. Edda dovrà usare tutta la sua astuzia e il suo coraggio per scoprire l’identità del sabotatore, tagliare il traguardo e proteggere il parco divertimenti della sua famiglia, che rischia di chiudere per sempre.

La lavorazione si è svolta presso gli studi MACK Animation di Hannover, tra i più importanti in Europa, già responsabili di successi come Animals United e il franchise Happy Family.

Prodotto da Michael Mack, Managing Partner di Europa-Park e fondatore della società di intrattenimento MACK Magic, e con la colonna sonora firmata dal compositore Volker Bertelmann, vincitore del Premio Oscar per Niente di nuovo sul fronte occidentale, Grand Prix è un film capace di divertire e coinvolgere, tra gag e inseguimenti, risate e adrenalina.