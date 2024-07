V Edizione Premio di musica Jazz e Swing “Tonino di Pasquale”: per iscriversi c’è tempo fino al 31 luglio

TRAPANI – Il teatro “Giuseppe Di Stefano”, grazie a una sinergia nata tra l’Associazione culturale KirArt, promotrice e organizzatrice dell’evento, e l’Ente Luglio Musicale Trapanese, il prossimo 15 settembre ospiterà il concerto di selezione del prestigioso Premio “Tonino di Pasquale” che giunge quest’anno alla sua Vᵃ edizione. Per iscriversi alla kermesse c’è ancora tempo fino a mercoledì 31 luglio.

Per il regolamento e maggiori informazioni potete visitare il sito www.premiotoninodipasquale.it.

Il concorso ha come tema la musica Jazz e lo Swing, genere musicale molto amato dal Maestro Tonino Di Pasquale, scomparso il 12 gennaio 2020, al quale è dedicato il concerto – concorso musicale swing che porta il suo nome ed il cui ricavato sarà devoluto alla ricerca sul “colangiocarcinoma” uno dei tumori più rari mai scoperti. Mariella Bonfiglio, moglie dello scomparso Maestro, ideatrice del Concorso e Legale Rappresentante dell’Associazione Culturale KirArt, ha deciso di onorare la Memoria di Tonino Di Pasquale con un Premio rivolto alle scuole ai giovanissimi ed ai giovani di una età compresa fra i 10 ed i 40 anni con una serata di beneficenza e premiazione finale prevista appunto per il 15 settembre 2024. La direzione artistica del concorso sarà affidata ai maestri Riccardo Biseo, Gianpaolo Ascolese e Nino Errera.

“La Musica e la Ricerca insieme per la Vita!”: questo è il motto dell’iniziativa che, non a caso, ha come tema lo Swing nel Jazz. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto alla Ricerca sui tumori rari al fegato partner Istituto Saverio de Bellis IRCCS di Castellana Grotte direzione scientifica Prof Gianluigi Giannelli.

La V Edizione del Premio “Tonino Di Pasquale” sarà avvalorata dalla presenza del prestigioso Saint Louis College of Music di Roma, partner ufficiale del Premio, che ha istituito delle borse di studio per i vincitori. I musicisti vincitori si esibiranno alla Casa del Jazz giovedì 26 settembre 2024 per un concerto di beneficenza durante il quale sarà premiato con una borsa di studio il miglior ricercatore, scelto dalla commissione scientifica, per l’anno 2024.