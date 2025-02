Va in carcere il 18enne arrestato pochi giorni fa, fuggito ad un controllo a bordo di uno scooter rubato

TRAPANI – I Carabinieri della Stazione di Trapani con l’ausilio di personale della Squadra Volanti della Polizia di Stato hanno arrestato per evasione il giovane che pochi giorni addietro si era dato alla fuga a bordo di uno scooter rubato.

Il 18enne si sarebbe allontanato arbitrariamente e senza un giustificato motivo dall’abitazione dove era ristretto in regime di arresti domiciliari venendo rintracciato dopo una serie di ricerche nei pressi del quartiere Fontanelle.

A seguito dell’udienza di convalida il giovane è stato ristretto presso il carcere di Trapani in virtù dell’aggravamento disposto dal Giudice.