Vaccara provveditre agli studi, Inglese ispettore tecnico del Miur. Gli auguri di Catania

PARTANNA – “Ci fa piacere rivolgere i nostri migliori auguri ed esprimere anche compiacimento, per due incarichi di prestigio che nei giorni scorsi e nelle scorse ore hanno riguardato due cittadini di Partanna e dirigenti della pubblica amministrazione il cui operato, oltre ad essere di per sé pregevole, porta lustro a tutta la comunità. Ci riferiamo alla già Dirigente Scolastica Antonella Vaccara, che da poco ha assunto il ruolo di nuova Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Trapani, tra i più giovani provveditori d’Italia, e al Dirigente Scolastico, Giuseppe Inglese, che ha ufficializzato il nuovo incarico di Dirigente Tecnico Ispettivo del MIUR nella usr Lazio. E’ motivo d’orgoglio che il nostro territorio esprima queste professionalità, e auguriamo a entrambi buon lavoro e buon cammino”.

Sono queste le parole del sindaco di Partanna, Nicolò Catania, che esprime soddisfazione, a nome personale e dell’intera Amministrazione comunale, per le due promozioni che riguardano le recenti nomine di Giuseppe Inglese e Antonella Vaccara.