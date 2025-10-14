vaccinazione intranasale: l’Asp Trapani incontra i genitori delle scuole primarie e dell’infanzia

TRAPANI – I dirigenti medici dell’Unità operativa complessa di Sanità pubblica, Epidemiologia e Medicina preventiva dell’ASP Trapani, diretta da Gaspare Canzoneri, terranno domani (15 ottobre) un incontro telematico con i genitori degli alunni delle scuole pubbliche dell’infanzia e delle primarie della provincia sul “Progetto vaccinazione intranasale antinfluenzale”.

La vaccinazione intranasale antinfluenzale, somministrata come spray nelle narici, è un vaccino attenuato, utilizzato principalmente per bambini e adolescenti, a partire dai due anni. La dose, che è suddivisa in due spruzzi (uno per narice), viene erogata con un applicatore monouso, e stimola una risposta immunitaria locale nella mucosa nasale.

L’incontro illustrativo ha l’obiettivo della prevenzione dell’influenza stagionale in età pediatrica, promuovendo la tutela della salute tramite la somministrazione di questo vaccino intranasale, sicuro e non invasivo.

Il collegamento, via Meet, si terrà domani, 15 ottobre, alle 15,30.