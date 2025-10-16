Vaccinazioni: l’Asp Trapani organizza i weekend della prevenzione primaria

TRAPANI – Al via i “weekend della prevenzione primaria” dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani, voluti dal Commissario straordinario dell’ASP Sabrina Pulvirenti, per la vaccinazione Open (senza prenotazione) antinfluenzale, antipneumococcica, anti-HPV e anti-Herpes Zoster, di bambini, studenti, soggetti a rischio e adulti over 60.

L’iniziativa, organizzata dall’Unità operativa complessa Sanità Pubblica, Epidemiologia e Medicina Preventiva diretta da Gaspare Canzoneri, è promossa per facilitare l’accesso all’offerta vaccinale, e si terrà:

sabato 18 ottobre dalle 09:00 alle 12:00 al Poliambulatorio del distretto di Trapani (Palazzo Verde), in via Cesarò 125 ;

sabato 25 e domenica 26 ottobre dalle 09:00 alle 12:00 all’Ambulatorio vaccinale distrettuale della Cittadella della Salute (palazzo Giglio).

Verranno attivate sedute straordinarie dedicate all’erogazione gratuita delle seguenti vaccinazioni e al relativo counseling:

Vaccino antinfluenzale (bambini dai 2 anni, adolescenti e ragazzi che frequentano scuole e università, adulti over 60 e a tutti i soggetti a rischio);

Vaccino antipneumococcico (adulti over 60 e tutti i soggetti a rischio);

Vaccino anti-HPV (per tutti i ragazzi e le ragazze a partire dagli 11 anni d’età, con gratuità estesa a vita per le donne nate dal 1996 in poi e per gli uomini nati dal 2003 in poi);

Vaccino anti-Herpes Zoster (soggetti di 65 anni e, comunque, a partire dai 18 anni, per coloro che presentano fattori di rischio quali immunodeficienza congenita o acquisita, recidive o forme gravi di Herpes Zoster, diabete mellito, patologie cardiovascolari, BPCO e altre patologie polmonari croniche, IRC e in dialisi (previa valutazione sanitaria).

L’iniziativa di prevenzione primaria “I weekend della vaccinazione” potrà, eventualmente, proseguire anche nel mese di novembre.