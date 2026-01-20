Valentino: Confimprenditori, Addio a icona globale del Made in Italy 

ROMA – “Con la scomparsa di Valentino Garavani l’Italia perde non solo uno dei più grandi stilisti della sua storia, ma un’icona globale del Made in Italy, dell’eleganza e dello stile italiano. Valentino ha rappresentato per decenni l’eccellenza italiana nel mondo. Le sue creazioni hanno raccontato un’idea di bellezza, raffinatezza e cura artigianale che ha reso l’Italia un punto di riferimento assoluto nella moda internazionale. Il suo nome è diventato sinonimo di qualità, gusto e identità nazionale».

Lo dichiara il presidente di Confimprenditori, Stefano Ruvolo.

“Valentino è stato anche un imprenditore visionario, capace di trasformare il talento creativo in un modello industriale e culturale di successo, aprendo la strada a intere generazioni di stilisti e aziende italiane. Ha dimostrato che il Made in Italy non è uno slogan, ma un sistema di valori fatto di competenze, lavoro, tradizione e innovazione. Confimprenditori si unisce al cordoglio del mondo della moda, dell’imprenditoria e della cultura. Valentino resta e resterà un simbolo immortale dell’Italia che sa eccellere e farsi ammirare nel mondo”.

