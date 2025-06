Valeria Battaglia è ora ufficialmente segretaria provinciale del Pd

TRAPANI – Valeria Battaglia, vicesindaco di Partanna, da sabato scorso è ufficialmente segretaria provinciale del Pd. Succede al salemitano Domenico Venuti. Prima donna ad assumere tale importante ruolo, Battaglia è stata impegnata in politica, consigliera comunale nella passata sindacatura, riconfermata nell’attuale, ora vicesindaco. Figlia d’arte, lo zio Benedetto Biundo è stato sindaco di Partanna per due sindacature e poi consigliere comunale, come del resto la mamma, Vita Biundo. Già nel suo primo discorso da segretaria del Pd, Valeria Battaglia ha evidenziato la sua volontà di cambiamento nell’unità. Il suo principale immediato obiettivo si riassume in quanto ha fermamente detto: “È il tempo del coraggio, non del silenzio. Dobbiamo smettere di inseguire, e tornare a guidare”. Riconfermata alla presidenza dell’assemblea provinciale del Pd, Valentina Villabuona.