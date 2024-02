Valle dei Templi e Museo Archeologico “Griffo”. Visita-laboratorio per bambini al Museo Griffo

AGRIGENTO – Percorsi dedicati alla scoperta della Valle dei Templi e una visita-laboratorio per i più piccoli al Museo archeologico Griffo; ma anche le passeggiate tematiche al neonato giardino sensoriale e il percorso immersivo Valle 3D, indietro nel tempo, con le ricostruzioni virtuali all’epoca del suo maggior splendore dell’antica Akragas.

E dato che Carnevale cade proprio in questo weekend, il laboratorio per i piccoli visitatori (tra 6 e 12 anni) non poteva scegliere un tema diverso; anzi addirittura saranno gli dei e gli eroi della mitologia classica a diventare … maschere! Domenica prossima (11 febbraio) alle 16,30 al Museo “Pietro Griffo” i bambini potranno scatenare la fantasia, e con colla, tempere e pennelli realizzeranno una maschera con le sembianze del personaggio mitologico preferito, prendendo spunto dalle figure di dei, eroi e eroine riportate sui reperti archeologici esposti nelle teche del museo. Alla fine ciascun bambino potrà “presentare” la maschera e portarsela a casa. Ticket: 5/4 euro. Al Museo Griffo si visita anche Archeologia a 33 giri. Vinili da museo, mostra molto particolare che racchiude le cover di 33 e 45 giri di artisti e gruppi famosi, che hanno scelto immagini che rimandano a reperti archeologici.

Per gli adulti, sabato e domenica alle 15.30, sono disponibili le visite guidate “Valle senza segreti”: all’itinerario abituale nella Valle dei Templi si aggiunge l’esperienza dei percorsi sotterranei (sabato e domenica alle 10.15 e 11.30), scoprendo la vita dei primi cristiani. Dal Tempio di Giunone al Tempio della Concordia, si comprenderà l’ampiezza dell’ antica Akràgas arrivando sino alle catacombe paleocristiane.