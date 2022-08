Varato il programma di ArteMusiCultura 2022

PARTANNA – “Siamo lieti di presentare alla città e al territorio regionale tutto un programma denso di manifestazioni che per tutto il periodo estivo richiameranno in città migliaia di visitatori e fruitori degli spettacoli. ArteMusiCultura è il fiore all’occhiello degli eventi estivi della Regione Siciliana e ogni anno cresce e si pone quale calendario di […]

PARTANNA – “Siamo lieti di presentare alla città e al territorio regionale tutto un programma denso di manifestazioni che per tutto il periodo estivo richiameranno in città migliaia di visitatori e fruitori degli spettacoli. ArteMusiCultura è il fiore all’occhiello degli eventi estivi della Regione Siciliana e ogni anno cresce e si pone quale calendario di spicco tra le manifestazioni di tutto il nostro territorio, offrendo al pubblico più variegato appuntamenti che comprendono tutte le arti. Aspettiamo tutti a Partanna, dunque, per un’altra estate di grande aggregazione. Ringraziamo il Governo regionale per il notevole contributo finanziario nelle persone degli assessori regionali al Turismo e ai Beni Culturali, Manlio Messina e Alberto Samonà”.

Con queste parole il sindaco, Nicolò Catania, esprime soddisfazione per l’inizio dell’attesissimo e ricco programma di ‘Artemusicultura 2022’ giunto alla XX edizione, e della XVI Rassegna Culturale Castello “Grifeo”. Si tratta di una manifestazione che l’Amministrazione Comunale cura e porta avanti nel solco della continuità della programmazione turistica e culturale, cifra ormai consolidata nelle politiche di sviluppo del territorio, e già classificata dall’Amministrazione regionale quale manifestazione di grande richiamo e intrattenimento turistico, capace di promuovere l’incoming dei turisti durante il periodo estivo e destagionalizzare le attività anche nei mesi successivi; un evento che intrattiene gli emigrati e i turisti che soggiornano durante il periodo estivo nel territorio senza tralasciare attenzione verso il mondo dei giovani, degli anziani, dei bambini, dei disabili e delle fasce sociali disagiate, creando l’occasione affinché tutti possano trovare momenti di aggregazione e impiego del loro tempo libero. Una grande manifestazione che promuove l’immagine della città e del territorio attraverso interventi mirati che coinvolgono tutte le realtà produttive e associative.

“L’edizione di ‘Artemusicultura’ 2022 è ricca di importanti appuntamenti e iniziative – dice il vicesindaco con delega al Turismo Angelo Bulgarello -. Tantissime e di prestigio le iniziative inserite nel programma della rassegna il cui livello si innalza di anno in anno con spettacoli, eventi e concerti diventati ormai sinonimo di qualità per l’alto profilo culturale e di intrattenimento delle manifestazioni offerte”.

Si tratta di un evento complesso, per cui sono stati predisposti i necessari piani sanitari, di evacuazione e di sicurezza, dal corpo della P.M. così come ogni altra azione necessaria alla buona riuscita di tutte le manifestazioni. Un programma che si concluderà il prossimo 28 settembre e che comprende concerti con artisti di fama nazionale, presentazioni di libri, spettacoli teatrali, Notti bianche, la XIX edizione del premio Saturno – Trapani che produce, a cura dell’emittente Telesud di Trapani e il ‘Premio 91028 della Città di Partanna’ a cura dell’associazione ‘Ciuri’.

Qui di seguito il programma:

ArteMusiCultura 2022