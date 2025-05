Vasta partecipazione di pubblico nella prima giornata del Festival degli Aquiloni

SAN VITO LO CAPO – È iniziato ieri (21 maggio) il Festival Internazionale degli Aquiloni 2025 a San Vito lo Capo, che già dalla giornata inaugurale ha registrato una vasta partecipazione di pubblico, con numerose presenze, anche straniere, attratte da questo evento unico nel panorama siciliano.

Fino al 25 maggio, la località trapanese ospita la quindicesima edizione di quello che è ormai diventato l’appuntamento più colorato dell’anno. La manifestazione, ideata da Ignazio Billera e organizzata da Emporio Musica in collaborazione con Centro Media, vede la partecipazione di 71 aquilonisti provenienti da Italia, Francia e Malta.

Il cielo di San Vito lo Capo si sta trasformando in un palcoscenico di creatività, colore e divertimento, dove l’aquilone diventa simbolo di leggerezza e libertà capace di incantare persone di ogni età. Il pubblico può ammirare quotidianamente, dalle 10:00 alle 17:30, le esibizioni di volo libero sulla spiaggia, dove forme, colori e strutture innovative creano uno spettacolo mozzafiato.

Tra le specialità aquilonistiche in programma: volo libero, combattimenti degli aquiloni giapponesi “rokkaku”, esibizioni acrobatiche e aquiloni soft gonfiati dal vento. Particolare attenzione è rivolta al talentuoso Loris Benenati, di 10 anni e originario di Castellammare del Golfo, il più giovane pilota di aquiloni acrobatici d’Italia, che dopo essersi distinto al Grande Festival di Jesolo, si prepara a regalare nuove performance.

Il momento clou sarà il volo notturno di sabato sera, quando gli aquiloni fluorescenti disegneranno geometrie luminose nel cielo stellato.

Il festival offre anche laboratori creativi per adulti e bambini, dove è possibile imparare a costruire e decorare aquiloni personalizzati, e il progetto speciale “L’inclusione prende il volo”, giunto alla sua seconda edizione. Questa iniziativa, promossa dalla CTA (Comunità Terapeutica Assistita) di Calatafimi della società Sentiero per la Vita rappresenta un esempio virtuoso di integrazione sociale attraverso l’aquilonismo. Il progetto ha visto gli ospiti della comunità terapeutica imparare dapprima la tecnica di realizzazione degli aquiloni, per poi diventare a loro volta istruttori degli alunni delle quarte classi delle scuole che hanno aderito. Una perfetta sintonia dove pazienti e scolari non hanno trovato nessuna difficoltà di integrazione, da cui il nome “L’inclusione prende il volo”. Come simbolo di questa unione, è stato realizzato un aquilone decorato con le impronte di tutti i partecipanti.

“Il Festival Internazionale degli Aquiloni è un evento molto importante e sentito perché ci aiuta ad anticipare l’estate e quindi a destagionalizzare le nostre attività”, ha dichiarato il sindaco di San Vito lo Capo Francesco La Sala, evidenziando come “già da ieri abbiamo molte presenze che vengono a San Vito lo Capo”. Il primo cittadino ha sottolineato la presenza significativa di turisti stranieri già dalla parata inaugurale, segno che “la giusta comunicazione è arrivata anche all’estero”, confermando il festival come “un mezzo di promozione del territorio”.

L’assessore agli eventi Angelo Bulgarello ha rimarcato come il festival rappresenti “la prima manifestazione che realizziamo, la prima di tante manifestazioni” e come porti “un’emozione non solo ‘a naso in su’, ma anche ‘a naso in giù’, nel guardare questi bambini, provenienti da tutta la Sicilia, che con molta contentezza partecipano”.

Il programma serale prevede spettacoli gratuiti in Piazza Santuario con performance di artisti di strada, musica dal vivo e stand commerciali con prodotti locali e artigianato.

Nel link interviste a: Francesco La Sala, sindaco del Comune di San Vito lo Capo, Angelo Bulgarello, assessore agli eventi del Comune di San Vito lo Capo; Ignazio Billera, ideatore del Festival; Vincenza Lombardo, CTA Sentiero per la vita. Aquilonisti: Franco Rizzetto, Giovanni Govoni, Giuseppe Cacozza, Patrizio Mariani, Thomas Abdilla, Tony e Loris Benenati.