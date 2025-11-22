Veglia di adesione, anno associativo 2025-26

MAZARA DEL VALLO – E’ stata celebrata Venerdì 21 novembre 2025 alle ore 19.00, presso la Parrocchia S. Francesco di Paola di Castelvetrano, la Veglia di Adesione all’anno associativo 2025-26 dell’Azione Cattolica Italiana diocesi di Mazara del Vallo.

La Veglia di preghiera è stata presieduta da don Giacomo Putaggio, parroco della

parrocchia e assistente spirituale A.C.R. che nel salutare i presenti ha ricordato di trovarci in una parrocchia storica per l’A.C. in quanto in questa comunità nacquero i primi gruppi parrocchiali di Azione Cattolica di Castelvetrano, realtà che oggi viene a mancare.

Alla fine del momento di preghiera sono state benedette e consegnate le tessere

associative ai presidenti parrocchiali presenti alla Veglia.