VELA – Trofeo Optimist Italia Kinder 2023: Da venerdì 2 giugno a domenica 4 la Società Canottieri Marsala ospiterà oltre 220 timonieri provenienti da tutta Italia.

MARSALA – La Società Canottieri Marsala è pronta ad ospitare la Terza Tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder Joy of Moving 2023. Si tratta di una manifestazione che richiamerà nella città, dal 2 al 4 giugno, oltre 220 timonieri, tra Cadetti e Juniores, provenienti da tutta Italia, accompagnati dai team dei circoli di appartenenza. Tra i concorrenti alla manifestazione ci saranno anche ben 11 velisti della Società Canottieri.

Il presidente della Canottieri, il dott. Tommaso Angileri, ha sempre creduto nella promozione degli sport velici, per la loro grande valenza educativa e di avviamento allo sport. Questa manifestazione, infatti, va proprio in questa direzione e promuove su tutto il territorio nazionale questo tipo di regate con l’obiettivo di trasmettere non solo l’amore per il mare, ma anche il rispetto, il lavoro di squadra e il confronto. Grande soddisfazione e impegno da parte di tutto lo staff del circolo marsalese: allenatori, segreteria, direttivo, ma soprattutto da parte di Mario Noto, che ha creduto fortemente in questo progetto.

Nell’organizzazione di questo importante evento sportivo, la Società Canottieri, affiliata alla Federazione Italiana Vela e alla VII Zona FIV, si avvale del patrocinio dell’Assessorato Regionale Turismo – Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo, del patrocinio del Comune di Marsala e della collaborazione del Circolo Velico Marsala. Grazie all’Associazione Italiana Classe Optimist, il Trofeo Kinder sta viaggiando per tutta Italia, presentando un calendario ricco di regate tra le coste di mare e laghi, le Zone FIV e i Circoli velici più prestigiosi.