Velisti premiati alla II Tappa del Trofeo del Comitato

MARSALA – Successo della Società Canottieri Marsala alla terza Tappa del Trofeo del Comitato, riservato alla classe Optimist, che si è svolto durante il fine settimana a Favignana.

Salgono sul podio, nella categoria Juniores, Yusei Castroni che chiude secondo

assoluto, e Giorgia Tumbarello che si aggiudica un meritato primo posto femminile e un 13° in classifica generale. I primi due gradini del podio della categoria Cadetti sono stati felicemente occupati da Filippo Noto, in prima posizione, e Vittorio Lentini, che lo segue in seconda posizione.

La squadra è stata seguita dalla coach Giuliana Liuzza e dal direttore sportivo della Società Canottieri, Mario Noto, che si dichiarano soddisfatti degli atleti vincitori, ma in generale di tutta la squadra che si sta impegnando moltissimo. In netto miglioramento quindi le prestazioni anche di Erich Agate, che chiude 13°, Elisea Di Bartolo, che si classifica 35^ e infine Eleonora Lo Grasso 45^.

L’andamento dei giovani timonieri della Società Canottieri Marsala si conferma

promettente anche a seguito delle ottime prestazioni che si sono registrate alla

seconda tappa Nazionale Optimist Kinder, in cui Yusei Castroni si è posizionato al secondo posto e Giorgia Tumbarello al primo femminile nella categoria Juniores; mentre tra i Cadetti Vittorio Lentini è arrivato quarto e Filippo Noto settimo.