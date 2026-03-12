Venerdì 13 marzo al seminario vescovile il 19° Congresso Territoriale UIL Trapani

TRAPANI – Si terrà venerdì 13 marzo, a partire dalle 9.30, nei locali dell’Auditorium “Santa Chiara” del Seminario Vescovile (in Via Cosenza 190, a Erice Casa Santa), il diciannovesimo Congresso Territoriale della UIL Trapani.

L’assise congressuale, dal titolo “Orientare l’AI per far crescere il territorio: il futuro delle persone e dei giovani tra lavoro e diritti”, porrà al centro del dibattito l’impatto dell’intelligenza artificiale e le nuove sfide sindacali per la tutela dell’occupazione e dei diritti civili nel trapanese.

I lavori saranno aperti e presieduti da Giovanni Angileri, Presidente del CAF UIL.

Seguirà la relazione introduttiva del segretario generale Uil Trapani Tommaso Macaddino, che traccerà il bilancio dell’attività sindacale svolta sul territorio negli ultimi quattro anni e le prospettive future.

L’evento vedrà, inoltre, la partecipazione e l’intervento di Luisella Lionti, segretaria generale UIL Sicilia e Area Vasta. Dopo lo spazio dedicato ai saluti delle autorità presenti e al dibattito tra i delegati e le delegate, le conclusioni saranno affidate a Emanuele Ronzoni, segretario organizzativo UIL Nazionale.